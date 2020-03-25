مدريد 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسسجلت إسبانيا قفزة في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية بمقدار 738 حالة اليوم في الوقت الذي تبذل فيه سلطات البلد جهودا مضنية للتعامل مع الجائحة حيث بلغ عدد حالات الإصابة اليوم إلى 47610 حالات.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إسبانيا 3434 حالة لتأتي في المرتبة الثانية في عدد الوفيات على مستوى العالم بعد إيطاليا حيث قتل المرض 6820 شخصا وحول مدينة مدريد إلى مشرحة وأدى إلى وفاة العشرات في دور الرعاية على مستوى البلاد.ورفع العاملون بالقطاع الطبي في إسبانيا الذين أصيب آلاف منهم بالمرض دعاوى قضائية على الحكومة شاكين من نقص أدوات الوقاية الأساسية مثل الكمامات والقفازات.وأفاد قائد القوات المسلحة الإسبانية ميجيل فيلارويا اليوم أن جيش بلاده طلب من حلف شمال الأطلسي أجهزة تنفس وأدوات حماية وأجهزة فحص.// انتهى //18:16ت م0142