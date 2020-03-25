جدة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسضبطت الفِرَق الرقابية بوزارة التجارة بمحافظة جدة أثناء جولاتها الرقابية من خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة بمدينة جدة خَزّنت (4,310,000) أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف كمامة بهدف بيعها لاحقًا، حيث لم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.كما تبين مزاولة المنشأة لنشاط مخالف للسجل التجاري وغير مصرح لها به من قبل الهيئة، وبناء عليه تم مصادرة الكميات لتوزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.وتحذر وزارة التجارة جميع المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقاً من هذه الممارسات، وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى//18:17ت م0143