واشنطن 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسواصلت الأسهم الأمريكية اليوم انتعاشها القوي الذي بدأ الجلسة السابقة مع توصل الساسة في واشنطن إلى اتفاق على حزمة تحفيز بتريليوني دولار من أجل مساعدة الشركات وملايين الأمريكيين المتضررين من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.وفتح مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعا 10.44 نقاط بما يعادل 0.43 % ليصل إلى 2457.77 نقطة، وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 345.43 نقطة أو 1.67% مسجلا 21050.34 نقطة، وأضاف مؤشر "ناسداك" المجمع 3.50 نقاط أو 0.05 % إلى 7421.36 نقطة.// انتهى //18:59ت م0159