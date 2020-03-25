الجزائر 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأدانت الجزائر "بشدة" الاعتداءات التي ارتكبتها جماعة بوكوحرام الإرهابية في كل من نيجيريا و التشاد، وخلفت عددا من القتلى في صفوف الجنود بكلا البلدين.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف في تصريحات إعلامية: "إن هذه الاعتداءات الدامية الجديدة التي ترتكب في الوقت الذي يتجند فيه العالم أجمع ضد تهديد صحي عالمي لم يسبق تسجيله، تؤكد فراغ وعدم اتساق ولا وعي هذه الجماعة الإرهابية الخطيرة، التي تؤكد من خلال هذه الأفعال الإجرامية يأسها وفشلها المحتوم".وعبّر الشريف عن تضامن بلاده مع الدولتين في حربهما ضد الإرهاب.// انتهى //19:01ت م0160