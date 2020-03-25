برلين 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستبنى البرلمان الألماني اليوم خطة تدابير شاملة بقيمة 1100 مليار يورو ستسمح لأول قوة اقتصادية في أوروبا بمواجهة تبعات وباء كورونا المستجدّ.وصادق النواب على قروض جديدة تصل قيمتها إلى 156 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين ونظام الصحة، وكذلك على مئات المليارات كضمانات للقروض المصرفية الممنوحة للشركات.// انتهى //19:05ت م0162