واشنطن 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعلنت الخارجية الامريكية تمكّنها من إعادة تسعة آلاف مواطن أمريكي إلى الولايات المتحدة من 28 دولة حول العالم منذ تفشي فيروس كورونا حتى الآن.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان اليوم : إن الوزارة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بنقل آلاف الأمريكيين الآخرين من عدة مناطق حول العالم.وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى استغلال سلطات بلادها جميع الإمكانيات المتاحة لديها من أجل إنقاذ الأمريكيين من الفيروس، ومن المناطق التي يصعب الوصول إليها.// انتهى //19:25ت م0167