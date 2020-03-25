رفحاء 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأطلق مستشفى رفحاء المركزي ممثلاً بإدارة الرعاية الصيدلانية والرعاية الصحية المنزلية اليوم عن مبادرة الزم بيتك "دواؤك يوصلك" ، التي تهدف إلى توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم دون الحاجة للحضور الى المستشفى.وأوضحت إدارة المستشفى ان المبادرة تتم من خلال إرسال رسالة عبر الواتس لرقم خصصه المستشفى لذلك ،يوضح فيها الاسم كاملاً والعمر ورقم الملف والدواء المستخدم،ورقم التواصل ،ويتم التواصل مع المستفيد وتوصيل الدواء له في منزله.وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة أصحاب الأمراض المزمنة،وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنع التجمعات للوقاية من فايروس كورونا المستجد .// انتهى //19:38ت م0168