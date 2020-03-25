الرياض 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، العمل على تعقيم مساجد محافظات المنطقة وتعقيمها، والعمل على تحسين وتقديم تلك الخدمات وتطويرها، وذلك في كل من: العاصمة المقدسة، ومحافظات: جدة والطائف ورابغ والكامل والقنفذة وتربة والليث والجموم وخليص وأضم والخرمة ورنية والعرضيات والموية وميسان وبحرة.من جهته، أوضح مدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للعناية والاهتمام ببيوت الله فترة إغلاقها، ضمن الخطة الاحترازية للوزارة، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //19:38ت م0169