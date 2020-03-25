جنيف 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسدعا برنامج الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" دول العالم للحفاظ على حركة السفن وفتح الموانئ وتدفق التجارة عبر الحدود .وأكد أمين عام الاونكتاد موخيسا كيتوي في بيان أهمية صناعة النقل البحري ودورها الحاسم في الاستجابة، بينما يكافح العالم جائحة كوفيد ١٩ . مطالباً الحكومات بالسماح للسفن التجارية بالوصول المستمر الي الموانيء في جميع انحاء العالم ، وتسريع وتسهيل تغيير طواقم السفن .وأشار إلى ان ٨٠٪ من التجارة العالمية تمر عبر الشحن التجاري الذي ينقل الأغذية والطاقة والمواد الخام والسلع ومكوناتها ، والتي تشمل ايضاً الإمدادات الطبية الحيوية التي يحتاجها العالم في هذا الوقت ، وكذلك العناصر اللازمة للحفاظ علي العديد من الوظائف ، والتي بدونها لا يمكن للمجتمع الحديث ان يعمل .واضاف انه في مواجهة الوباء الحالي، ستزداد حركة سلع الاغاثة عبر الحدود زيادة كبيرة، وان فرض القيود قد يعيق وصول المساعدات المطلوبة والدعم الفني والإمدادات الغذائية والطبية او يؤخرها،ويعطل الاعمال التجارية ، بما له من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية علي البلدان المتضررة .ودعا القمة الطارئة لقادة مجموعة العشرين الى تبني الدعوة للحفاظ على حركة التجارة البحرية ، واستعداد الموانيء لمواجهة خطر اصابة العمال بالفيروس .// انتهى //19:49ت م0171