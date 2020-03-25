حائل 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسوثقت "واس" بمنطقة حائل الحركة الشرائية الاعتيادية للمواطنين والمقيمين في المنطقة بكل يسر وسهولة، وتوفر المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات المقدمة من القطاعين الحكومي والخاص .ورصدت " واس " خلال جولتها في سوق الخضار والفاكهة المركزي وأسواق اللحوم البيضاء والحمراء وأسواق المواد الغذائية وفرة المواد الغذائية والتموينية الأساسية، ومختلف السلع الأخرى من مختلف الأصناف والأدوية، التي تلبي حاجة السوق والمستهلكين .وتقوم أمانة المنطقة ممثلة بالفرق الميدانية بجولات رقابية تجاوزت خمسة آلاف جولة خلال الثمانية الأيام الماضية شملت المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ومراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار .وعبر المواطنون والمقيمون بالمنطقة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على ما توليه من حرص واهتمام وعناية بالمواطن والمقيم في هذه البلاد الغالية، خاصةً في ظل هذه الظروف.وأفادوا بتوفر المواد الغذائية والتموينية التي يحتاجونها في أسواق المنطقة بكثرة وأن الأسعار مستقره جداً - ولله الحمد - مؤكدين أن حركة الأسواق التجارية في حائل انسيابية ومستقرة من خلال وفرة المنتجات الاستهلاكية والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة، وأن الحياة تسير بشكل اعتيادي، وأنهم ملتزمون بكل القرارات والخطوات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الجميع .// انتهى //20:53ت م0177