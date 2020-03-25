عمّان 01 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 172 إصابة.وتوزعت الحالات بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، على النحو التالي، 12 حالة لمخالطين مصابين، و5 حالات حضروا حفل زفاف و حالة لأردني قدم من سويسرا ، وحالة لسيدة عراقية الجنسية.إلى ذلك، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أن الحكومة ستنظر بتمديد عطلة الموظفين والمدارس مطلع الأسبوع القادم.// انتهى //20:58ت م0179