الرياض 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستشهد المراكز التجارية ومحلات التموينات الغذائية والسوبر ماركت والهايبرماركت بمدينة الرياض , وفرة في المخزون الغذائي، من المواد الغذائية بمختلف أنواعها ، إلى جانب توفر المواد الطبية كالأدوية والمعقمات والمواد الاستهلاكية الأخرى .ورصدت "واس" خلال جولتها على مراكز المواد الغذائية والمحلات والصيدليات وفرة المواد الغذائية والتموينية الأساسية، ومختلف السلع الأخرى من مختلف الأصناف والأدوية، التي تلبي حاجة السوق والمستهلكين.كما حرصت المراكز والمحلات على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات، وتوفير كل ما يلبي طلبات المتسوقين، حيث تشهد تلك المراكز إقبالاً عادياً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين المواد الغذائية المختلفة وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.// انتهى //20:58ت م0180