جدة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسعقدت اليوم كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مناقشة أول رسالة علمية عن بعد عبر نظام "بلاك بورد الترا" لإقرار درجة الماجستير في تقنيات التعليم, وتم التواصل بين المناقشين الداخلي والخارجي ومقرر النقاش والطالب عن بعد تفعيلاً لنظام التعليم الإليكتروني.وأوضح رئيس قسم تقنيات التعليم في كلية الدراسات العليا التربوية الدكتور بدر السليمان أن المناقشة تمت عبر قاعة افتراضية أتاحت حضور أكثر من ٥٠٠ شخص لمجريات النقاش العلمي عبر رابط الدخول على نظام بلاك بورد الترا, مشيراً إلى أن الرسالة التي تقدم بها الطالب طاهر علي محمد عوف للحصول على درجة الماجستير في تقنيات التعلم ستحمل عنوان: " أثر التفاعل بين نمط التلميح البصري وأسلوب عرضه عبر المحتوى الرقمي النقال في تنمية التحصيل المعرفي الفوري والمؤجل لدى طلاب اللغة الإنجليزية".ولفت الدكتور السليمان الانتباه إلى أن هذه التجربة تعد أحدث التطبيقات الواقعية لآفاق التعليم المستقبلي في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وثمرة من ثمار جهود عمادة التعلم الإليكتروني والتعليم عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز.من جانبه أكد عميد كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور سعيد بن أحمد الأفندي أن مناقشة الرسائل العلمية عن بعد تأتي مواكبة لجهود وزارة التعليم لاستمرار العملية التعليمية وتفعيل التعليم عن بعد كأحد الأدوات التقنية الممكنة في ظل الظروف التي يشهدها العالم مع انتشار فايروس كورونا , مشيداً بما يوليه معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي من اهتمام لنظم التعليم الحديثة وتقنياته الذي يعد جزءاً أساسياً ومعمولا ًبه مسبقاً في نظم التعليم في الجامعة, حيث يتم تطبيقه منذ سنوات على مستوى طلاب الانتساب الذين يتلقون تعليمهم بالكامل عن بعد, وعلى مستوى التواصل الدائم بين الطلاب وأعضاء هيئات التدريس وعلى مستوى إنجاز المعاملات بين الطلاب وعمادات الجامعة بشكل عام, لافتا الانتباه إلى أن هذه التجربة تأتي متوائمة مع جهود وزارة التعليم في مواجهة الحالة الطارئة التي تجتاح العالم لنقل التعليم من تقليدية التلقي إلى التعلم المستمر عن بعد الذي يتيح لأكبر عدد من المستفيدين الاتصال والتواصل والتفاعل.// انتهى //20:59ت م0182