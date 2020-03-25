إسلام آباد 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 1022 حالة مؤكدة، مع ارتفاع الضحايا إلى 8 حالات وفاة، مع تماثل 21 من المصابين للشفاء وفقاً للإحصاء الرسمي الصادر عن الحكومة الباكستانية اليوم.وأوضح الإحصاء أن حالات الإصابة في العاصمة إسلام آباد قد ارتفعت إلى 20 حالة، وفي إقليم البنجاب ارتفعت إلى 310 حالات، وفي إقليم بلوشستان إلى 117 حالة، وإقليم جيلجيت بلتستان 81 حالة، وإقليم خيبر بختونخواه 80 حالة، وإقليم كشمير حالة واحدة فقط.وفي إقليم السند الأكثر تضررا الذي يخضع لحظر التجول فقد ارتفعت الإصابات فيه إلى 413 حالة، بعد تسجيل 6 حالات فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.هذا وفرضت السلطات الباكستانية اليوم إغلاقا جزئيا في مدينة إسلام آباد للحد من ارتفاع حالات الإصابة، فيما تخضع باقي الأقاليم الباكستانية للإغلاق الكامل لجميع المصالح العامة مع السماح بالتنقل المحدود.// انتهى //21:00ت م0183