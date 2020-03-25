جنيف 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعربت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور عن القلق إزاء أوضاع الأطفال في ظل وباء فيروس كورونا المستجد، حيث حُرم الملايين من الذهاب إلى مدارسهم، وما له من أثر على المديين القصير والطويل على صحتهم وتطورهم.وأكدت هنريتا - خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة كورونا المستجد - أن ٤٠ % من سكان العالم ليس لديهم مرفق لغسل اليدين بالماء والصابون في المنزل، معربةً عن القلق إزاء عدم وصول المياه وخدمات النظافة البالغة الأهمية لمكافحة الفيروس إلى ملايين الأطفال، كما أن ١٦% من مرافق الرعاية الصحية ليس لديها خدمات نظافة، وكذلك أكثر من ثلث المدارس في العالم.وأوضحت أن أكثر من نصف الطلاب حول العالم أغلقت مدارسهم في١٢٠ دولة، معربةً عن الأمل بعودتهم إلى التعليم بمجرد تحسن الوضع.وبينت هنريتا أن اليونيسيف تعمل مع وزارات التعليم حول العالم لتحديد فرص التعلم البديلة، سواءً عبر الإنترنت أو برامج الإذاعة والتلفزيون.ودعت هنريتا الدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية العالمية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن منظمة اليونيسيف وحدها تحتاج إلى ٤٠٥ ملايين دولار للاستجابة في الدول التي تعيش حالات طوارئ، إضافة إلى ٢٤٦ مليون دولار للبلدان غير الطارئة، أي إجمالي ٦٥١ مليون دولار لمواصلة العمل مع الحكومات لتعزيز خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم عن بعد لجميع الأطفال.// انتهى //21:06ت م0184