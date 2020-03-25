الأمم المتحدة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، الدكتورة إيمان الشنقيطي، أن التزام السكان بإجراءات الوقاية الضرورية للتصدي لفاشية كورونا أمر مهم للغاية من أجل منع انتشار المرض في لبنان، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يزال الوضع تحت السيطرة لكن ارتفاع الحالات أمر غير مستبعد.وأبانت الدكتورة الشنقيطي، في تصريح لها اليوم، أن معظم الحالات تتركز في المدن وأكثرها حاليا في مدينة بيروت، والغالبية الأخرى موزعة بين شمال وجنوب لبنان، مشيرة إلى أنه في البداية أكثر الحالات اكتشفت في منطقة الجنوب بعد ذلك انتقلت إلى الشمال.وتناولت الدكتورة الشنقيطي أهم مواطن الضعف والقوة الموجودة في لبنان في سياق التصدي لفيروس كوفيد 19 وإلى مساعي وكالات الأمم المتحدة المختلفة في مساعدة لبنان واللاجئين الفلسطينيين والسوريين على تجاوز هذه الأزمة ومواجهة الداء بالإمكانيات كافة وبأوسع نطاق ممكن.// انتهى //21:12ت م0185