تونس 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي اليوم، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تونس بعد صدور نتائج 229 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 59 نتيجة إيجابيّة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 173 حالة مؤكدة.وأضاف المكي في مؤتمر صحفي، أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى خمس وفيات، مشيرا إلى إخضاع 17557 شخصا للحجر الصحي الذاتي.// انتهي//21:14ت م0186