مكة المكرمة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث اليوم خطتها التدريبية لبرامج التطوير المهني الإلكتروني وفقاً للمبادرة "التدريب عن بُعد" للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي حيث بلغ عدد البرامج التي قدمها قسم البنين 22 برنامجاً بينما بلغ عدد البرامج المدرجة في الخطة لقسم البنات 36 برنامجاً تطويرياً في مجال القيادة والتقنية وطرق التدريس والمجال التربوي وبلغ عدد المدربات 24 مدربة.وأوضحت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة أن الخطة تهدف إلى تقديم تطوير مهني لشاغلي الوظائف التعليمية عن بعد يتناسب مع احتياجات الميدان التعليمي وتفعيل المنصات التعليمية المستخدمة لدى إدارات التعليم وتكوين شراكات ومجتمعات مهنية تدريبية عن بعد بين المناطق التعليمية المختلفة وتوظيف خبرات المدربين المتميزين في تدريب المعلمين والمعلمات عن بعد وتطوير وتحسين الممارسات للتدريس عن بعد.وأفادت الإدارة أن البرامج تقدم على فترتين الأولى من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 12 مساءً، والفترة الثانية من الساعة 2مساءً إلى 4 مساءً .يذكر أن هذه البرامج تنفذ عبر قاعات افتراضية باستخدام منصة Zoom و منصة Adobe Connect لإدارة التدريب عن بعد حيث بلغ عدد البرامج التي نفذت اليوم ثمانية برامج تدريبية مقسمة لـ 4 برامج استهدفت 757 متدربة ، حيث أقيمت على فترتين صباحية ومسائية وهي: التحفيز وإثارة الدافعية نحو التعلم ، بناء الخطة التشغيلية، التقويم من أجل التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة التقنية والتفكير الناقد لبناء مجتمع معرفي ، الإشراف الإلكتروني، حوسبة العمل المدرسي ، تطويع لغة الجسد في العملية التعليمية ، والأنشطة الرقمية المبتكرة، و بلغ عدد المسجلات أكثر من 4000 متدربة و4000 متدرب حتى الآن.// انتهى //21:16ت م0187