محايل 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسواصلت نقطة الفحص البصري بمدخل مركز السعيده التابع لمنطقة عسير وبحضور محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم فحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية المعنية بالمملكة، وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بنصب نقاط فرز بصري بمداخل المنطقة، لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.وعززت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بنقطة الفحص البصري في مدخل مركز السعيدة، إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، ولتوعية المسافرين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا, والطرق السليمة لغسل اليدين والمحافظة على النظافة العامة، إلى جانب إجراء الفحص البصري للمسافرين القادمين للمنطقة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقيم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس بالمحافظة على نظافة اليدين والبعد عن التجمعات.// انتهى //21:28ت م0190