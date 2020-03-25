الرياض 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واساتخذ صندوق التنمية الصناعية السعودي سلسلة من الإجراءات التي تتعلق بسلامة وصحة الموظفين والعملاء، تفاعلاً مع الإجراءات الاحترازية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).وجاء من أولى تلك القرارات تفعيل العمل عن بعد للحفاظ على سلامة موظفيه وعملائه على حد سواء والحد من انتشار العدوى، إذ يمتلك الصندوق الصناعي منظومة رقمية متطورة تمكنه من خدمة العملاء ومنظومة الصناعة بالمملكة باحترافية عالية.ويسعى الصندوق من كل هذه الإجراءات الجديدة إلى زيادة التركيز على خدمة العملاء بتقديم أفضل خدمة لهم، ضمن الجهود الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والإدارية المتخذة للوقاية من الفايروس، وكان الصندوق من أوائل الجهات الحكومية التي سارعت إلى توفير العديد من خدمات تقنية المعلومات عن بعد من أجل إنجاز المهام وفقاً لأعلى معايير الجودة.وتقوم الإدارة العليا للصندوق الصناعي بالاطلاع المستمر على مستجدات فايروس كورونا كوفيد 19، فهناك متابعة لصيقة لكل التطورات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة حيال أي مستجدات، كما تحرص إدارة الصندوق على التواصل الدائم والمستمر مع موظفيها للاطمئنان على سلامتهم.ولتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص بسبب فايروس كورونا، أطلق الصندوق مبادرة تستهدف دعم جهود إدارة الأزمات التي أطلقتها حكومة المملكة.وتهدف المبادرة إلى دعم المشروعات الصناعية المتأثرة، عبر هيكلة دفعات قروض جميع عملائه من المشروعات الصغيرة والمشروعات الطبية المستحقة أقساطها خلال العام 2020م، والنظر في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشروعات المتوسطة.// انتهى //21:33ت م0191