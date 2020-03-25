جنيف 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسجدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي " ياتا " دعوته الحكومات ، لاتخاذ تدابير عاجلة لضمان بقاء خطوط الإمدادات الحيوية للشحن مفتوحة وفعالة .وأكد الاتحاد في بيان له أن النقل الجوي شريك حيوي في المعركة العالمية ضد كوفيد ١٩ ، وأن العديد من رحلات الشحن المحملة بالإمدادات والمعدات الطبية تتأخر بسبب التعقيدات البيروقراطية وتصاريح التشغيل وعقود التأمين ، وبما يعرض حياة الناس للخطر, داعيا الحكومات لإبقاء سلاسل التوريد العالمية مفتوحة .// انتهى //22:27ت م0212