واشنطن 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020م واسأعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، أن الصومال أخذ الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء من الدين، في قرار سيسمح للبلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار إلى حوالي 557 مليون دولار.وقال الصندوق والبنك في بيان مشترك اليوم: إنه من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال - ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا - قراراً بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس.وأوضح البيان أن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين.كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب تمويل جديد للصومال مدته ثلاث سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ جدول إصلاح طموح وتمويل اختياري من المانحين.// انتهى //22:50ت م0217