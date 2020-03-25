جنيف 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسدعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس حكومات العالم ، للاستفادة من بقاء السكان في منازلهم كإجراء وقائي ، للاستعداد لإدارة التفشي على النحو الأفضل وذلك عبر عدد من المحاور.وأوضح غبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم أن هذه المحاور تشتمل على إعداد وتأهيل وتدريب العاملين الصحيين وإنشاء نظام فعال وشبكة واسعة للعثور على كل الحالات المشتبه بها لعزلها وتتبع المخالطين لها وعزلهم ورفع قدرات المعامل وإعدادها للتحليل وعمل الحكومة بشكل متعدد القطاعات على إعطاء الأولية لوقف الوباء .وأفاد بأن العالم فقد ١٦ ألف شخص راحوا ضحية الفيروس ، وإن العدد النهائي للوفيات يتوقف على ما ستتخذه الدول من إجراءات للقضاء عليه, مشيرا بأن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذت ببقاء الناس في منازلهم جيدة وتقلل من انتقال العدوى ، ويتعين الآن مهاجمة الفيروس عبر هذه المحاور.// انتهى //22:51ت م0218