أبوظبي 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتفعيلها في المجالات كافة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول أيضا تطورات ومستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " على المستوى العالمي والجهود المبذولة في التصدي له.// انتهى //22:54ت م0219