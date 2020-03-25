سياسي/ ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع رئيس صربيا العلاقات الثنائية الجهود المشتركة لمواجهة فيروس كورونا
الأربعاء 1441/8/1 هـ الموافق 2020/03/25 م واس
أبوظبي 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتفعيلها في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول أيضا تطورات ومستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " على المستوى العالمي والجهود المبذولة في التصدي له.
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22:54ت م
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