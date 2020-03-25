القاهرة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسدان الأزهر بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين في جزيرة "بوما" في تشاد، وأسفر عن مقتل 92 جنديًا، وإصابة قرابة الخمسين، وكذلك الهجوم الذي استهدف حافلات نقل للجيش شمال شرقي نيجيريا، وأدى إلى مقتل عشرات الجنود وإصابة آخرين.وأكد الأزهر في بيان اليوم، أن هذه العمليات الإرهابية لن تزيد شعوب العالم إلا إصرارًا على مواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه واجتثاثه من جذوره، معربا عن تضامنه الكامل مع جهود حكومتي تشاد ونيجيريا في مكافحة الإرهاب والتطرف.//انتهى//22:54ت م0220