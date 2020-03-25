أكرا 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الغانية اليوم، تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لمصابي هذا الوباء إلى 68 حالة ، بينها حالتا وفاة.وكانت غانا قد أعلنت عن إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من أي دولة تشهد أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا.ودعت مواطنيها القادمين من الخارج إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يوما لدى وصولهم للبلاد للحد من انتشار الفيروس.// انتهي//22:55ت م0221