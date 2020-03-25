القاهرة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المواطنين المصريين بالالتزام بالحزمة الإضافية للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد التي أعلنتها الحكومة المصرية أمس.وقال الرئيس السيسي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "في اليوم الأول من تطبيق الحكومة الحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصاً على سلامة وأمان مصر والمصريين".وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن أمس حزمة من الإجراءات الاحترازية الإضافية منها حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين، وإيقاف جميع وسائل النقل الجماعي حكومية وخاصة، وغلق المحال التجارية والحرفية والخدمية والمراكز التجارية "المولات" كافة ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، أمام الجمهور مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، وذلك باستثناء محلات "التموينات والصيدليات"، وكذلك مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وغلق مراكز الشباب والنوادي الرياضية لمدة أسبوعين على المدة السابقة التي تنتهي 29 مارس الجاري، مع الاستمرار بتخفيض الموظفين داخل القطاعات الحكومية المختلفة.//انتهى//22:55ت م0222