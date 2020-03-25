الباحة 01 شعبان 1441هـ الموافق 25 مارس 2020م واسنفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها ٣٥٧٣ جولة رقابية, وخصصت ٦٤٧ آلية نظافة , بالإضافة إلى ٢٦٣٢ للنظافة الميدانية, و١٨٥٦ جولة إصحاح بيئي، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة وعمليات رفع المخلفات بشكل دوري وردم المستنقعات والمكافحة ورش المبيدات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID -19).وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها أعدت منذ وقت مبكر خطة طوارىء مكثفة لمنع انتشار فيروس كورونا وشرعت في تنفيذها وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبإشراف من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل، وبمتابعة من أمين المنطقة وقيادات الأمانة ورؤساء البلديات.وبين أن الأمانة والبلديات التابعة لها قد أغلقت ٢٤٨ محلاً ومنشأة نتيجة لإخلالها بالاشتراطات الصحية المعمول بها ، مؤكداً بأن مراقبي الأمانة والبلديات ينفذون جولات تفتيشية يومية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب الاهتمام بجولات الإصحاح البيئي وما تشمله من تعقيم وتطهير ورش للمبيدات والعناية بنظافة الأماكن العامة ذات التردد السكاني المرتفع كالسوبر ماركت وأسواق الخضار والفواكه والصيدليات.وشدد الدكتور السواط على الوكالات والبلديات والإدارات المعنية بالصحة العامة في الأمانة والبلديات بأهمية تكثيف أعمال الرقابة الميدانية والتفتيش على جميع منشآت الأطعمة والأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ، والمسالخ، والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والتموينات، ومغاسل الملابس، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام، والخضار والفواكه، ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية كافة المعمول بها والتزامها بالمعايير المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف بأن أمانة المنطقة والبلديات التابعة له لن تتهاون مع المنشآت المخالفة وستطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في النظام ، مهيباً بجميع ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بها والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية في أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.ودعا أمين منطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملحوظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, ورقم الواتساب 0550271419، مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والاهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.// انتهى //23:04ت م0225