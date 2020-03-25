أبها 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و يظهر فيه شخص يتحدث وهو يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجول، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.// انتهى //23:08ت م0226