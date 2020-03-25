مكة المكرمة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسوجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع وزارة الصحة لفحص جميع العاملين في الحرمين الشريفين قبل دخولهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي لمنع وصول فايروس كورونا للحرمين الشريفين، وذلك من خلال فرق صحية متخصصة تابعة لوزارة الصحة.وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن التعاون مع وزارة الصحة قائم على أكمل وجه، وأن التنسيق معهم مستمر لضرورة منع وصول فايروس كورونا إلى الحرمين الشريفين، وأنهم يقدمون دورا مميزا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال عدد من الفرق الصحية المتخصصة.وشكر معالي الشيخ السديس وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي على ما يقومون به من خدمات صحية داخل الحرمين الشريفين، سائلا الله عز وجل لهم الأجر والثواب.// انتهى //23:44ت م0233