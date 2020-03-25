الجبيل 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسساندت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل، الجهات الأمنية ذات الاختصاص في تطبيق القرارات التي صدرت مؤخرا، في مدينة الجبيل الصناعية ، وذلك للحد من انتشار فايروس كورونا.وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي و السلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سعيد الشهري أنه ومنذ صدور الأمر بمنع التجول سخرت الهيئة كل إمكانياتها لدعم ومساندة الجهات الأمنية ، وفق تنسيق متكامل بين إدارة الأمن الصناعي والسلامة والجهات الأمنية ممثلة بالشرطة والدوريات الأمنية لتطبيق الأمر بصورة صحيحة، وذلك للحفاظ على استمرارية الأعمال في الشركات الصناعية بالمدينة.وأكد المهندس الشهري أن دوريات الأمن الصناعي تطبق أمر منع التجول، من خلال الأعمال الميدانية للدوريات، ومراقبة الكاميرات بمركز عمليات الأمن الصناعي وتمرير البلاغات إلى الدوريات بالميدان للتعامل مع أي حالات تجاوز أو عدم تطبيق للأمر، مشيرا إلى أن إدارة الأمن الصناعي والسلامة تشدد الحراسات على مبنى الهيئة الملكية وتتأكد من عدم دخول أي شخص قبل تطبيق الفحص الطبي من قبل الفريق الطبي الموجود على المداخل، والتنسيق مع جميع الشركات لتزويدهم بنموذج المشهد الأمني المعتمد للسماح للأشخاص بالذهاب والعودة إلى أعمالهم في أوقات منع التجول، وعمل المُسوحات الميدانية لمنطقة المخيمات للتأكد من عدم وجود تجمعات مخالفة للأمر.// انتهى //00:00ت م0236