واشنطن 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأميركية تداولاته اليوم مرتفعاً، بعد أنباء عن قرب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة تحفيز بتريليوني دولار لدعم الشركات والأُسر المنكوبة جراء جائحة كورونا.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 482.38 نقطة بما يعادل 2.33 بالمئة ليصل إلى 21187.29 نقطة، فيما صعد ستاندرد اند بورز 27.66 نقطة أو 1.13 بالمئة مسجلا 2474.99 نقطة.وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 33.56 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 7384.30 نقطة.// انتهى //00:03ت م0237