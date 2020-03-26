واشنطن 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأغلقت أسعار النفط الخام اليوم مرتفعة، مدعومة بتقدم في حزمة تحفيز اقتصادي أمريكي ضخمة وشيكة، حتى بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن جائحة فيروس كورونا بدأت تقوض الطلب الأمريكي على الوقود الأسبوع الماضي.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 24.49 دولار للبرميل، بزيادة اثنين بالمئة.وزاد خام برنت 24 سنتا أو 0.9 بالمئة ليغلق على 27.39 دولار للبرميل.// انتهى //00:10ت م0239