الدمام 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسوقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول، و شملت الجولات التي بلغت أكثر من 790 جولة، البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضروات والفواكة، و محال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك, والمخابز, ومحطات الوقود، لأجل التأكد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع التموينية والضرورية.ويمكن للمستهلكين استخدام التطبيقات الإلكترونية للتوصيل خلال فترة الحد من التجول، وطلب كل مايحتاجونه من سلع تموينية واستهلاكية من خلال هذه التطبيقات.وحثت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية، لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول أيضا، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين وامتثالا لأوامر القيادة الرشيدة.وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-appأو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.//انتهى//00:13ت م0241