محايل 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم عدداً من النقاط الأمنية المنتشرة داخل المحافظة والمراكز التابعه لها، التقى خلالها بعدد من منسوبي الجهات الأمنية بالمحافظة، كما زار عددا من الصيدليات المناوبة.وشهدت الأحياء والشوارع المحورية بالمحافظة التزاماً بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد الفلقي خلو جميع الأحياء والشوارع والحدائق العامة من المارة وسط حضور ومتابعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام باستثناء منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها في أثناء فترة المنع التي تشمل منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.// انتهى //00:24ت م0242