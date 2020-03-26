مكة المكرمة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأكد عدد من المواطنيين والمقيمين بالعاصمة المقدسة حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على العمل المستمر بما يضمن سلامة جميع من يعيش على أرض المملكة، باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها منع التجول ذو الإسهام في فعالية تلك الإجراءات والتدابير.وأبدوا امتثالهم وتجاوبهم لتنفيذ الأمر بتطبيق منع التجول المحدد بـ 21 يوماً ، في إطار ما تبذله الدولة من جهود لمواجهة هذا الفيروس، لافتين الانتباه إلى أن تجاوبهم من شأنه يدعم جهود الدولة الكبيرة المبذولة من مختلف الجهات، ومنها الحرص على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للأمور الطارئة مع الحرص على تطبيق إرشادات السلامة حفاظاً على صحة الجميع.ودعوا الجميع إلى الوقوف مع الجهود الوطنية المستنفرة من القطاعات كافة، وذلك عبر البقاء في المنازل أطول مدة ممكنة، وتجنب التجمعات التي من شأنها زيادة انتشار الفيروس إضافة للتقيد بإرشادات السلامة الوقائية في مثل هذه الظروف داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها الذين لايالون جهدا في تقديم كل مافيه سلامة وصحة المواطن والمقيم على حد سواء.// انتهى //00:24ت م0243