مكة المكرمة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التجهيز، عن مواعيد الدفن في جميع المقابر الموزعة في منطقة مكة المكرمة, تماشياً مع أمر منع التجول بالمنطقة.وأوضح مدير إدارة التجهيز عبدالله عقيل أن هذه الإجراءات تأتي نظراً للظروف الراهنة، وتماشياً مع أمر منع التجول وإجراءات وزارة الصحة، الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد, داعياً جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة ممن لديهم حاله وفاة أن يلتزمو بالأوقات المعلنة, سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه.// انتهى //00:28ت م0244