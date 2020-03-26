عمّان 01 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأكد العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم، ضرورة التزام المواطنيين الأردنيين بالتعليمات صادرة عن الحكومة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وشدد خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، على أهمية مواصلة وضع المواطنين الأردنيين بصورة الجهود التي تبذل لمكافحة الفيروس، وشرح التعليمات التي تستهدف الحد من انتشاره.ولفت إلى أهمية تأمين المواطنين الأردنيين بالسلع الغذائية والأساسية على المدى القصير والمتوسط، خلال فترة حظر التجول، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بتجنب تواجدهم في تجمعات كبيرة خلال هذه الفترة.// انتهى//00:34ت م0246