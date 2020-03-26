نجران 01 شعبان 1441هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسقدّم فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران عدداً من المبادرات التطوعية للوقاية من فيروس كورونا.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر بنجران سعود آل دويس، أن المبادرات تمثلت في تعقيم أجهزة الصراف الآلي في البنوك بمدينة نجران، بالإضافة إلى قيام الفريق بجولة على النقاط الأمنية وتزويد رجال الأمن بالمعقمات والكمامات، وشرح الطرق الصحيحة للوقاية من الفيروس.وأفاد أن فرع الهيئة يقدم خدماته الإسعافية للمرضى والمصابين على مدار الساعة، وذلك بالاتصال على الرقم (٩٩٧)، أو عن طريق تطبيق أسعفني على الهواتف الذكية.//انتهى//00:42ت م0247