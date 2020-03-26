عام / فنلندا تفرض قيودا على السفر من المنطقة الأشد كثافة بالسكان لمكافحة كورونا
الخميس 1441/8/2 هـ الموافق 2020/03/26 م واس
هلسنكي 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس
صرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين اليوم بأن الحكومة الفنلندية بصدد فرض قيود على السفر من و إلى المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتشمل هذه الخطوة - التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من بعد غد الجمعة حتى 19 أبريل - مقاطعة أوسيما التي تضم العاصمة هلسنكي ومدينتي إسبو وفانتا.
وتم تسجيل حوالي ثلثي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فنلندا، التي بلغت حوالي 880 حالة حتى اليوم في أوسيما.
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