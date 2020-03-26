هلسنكي 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسصرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين اليوم بأن الحكومة الفنلندية بصدد فرض قيود على السفر من و إلى المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.وتشمل هذه الخطوة - التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من بعد غد الجمعة حتى 19 أبريل - مقاطعة أوسيما التي تضم العاصمة هلسنكي ومدينتي إسبو وفانتا.وتم تسجيل حوالي ثلثي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فنلندا، التي بلغت حوالي 880 حالة حتى اليوم في أوسيما.// انتهى //02:00ت م0251