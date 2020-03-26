واشنطن 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسقال صندوق النقد الدولي إن الحكومات حول العالم تتخذ خطوات حاسمة للحد من التأثير البشري والاقتصادي لـفيروس كورنا المستجد حيث اتخذت العديد من البلدان تدابير استثنائية للسياسة النقدية والمالية.ورحب صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم بهذه التدابير مؤكدا أنها موضع ترحيب وضرورية للغاية، وسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد.وأعلن بيان الصندوق إطلاق آلية تتبع للسياسات لمساعدة الدول الأعضاء على زيادة الوعي بتجارب الآخرين في مكافحة الوباء، وفي تكييف السياسات والممارسات المختلفة مع ظروفهم واحتياجاتهم الفريدة.و قالت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا:" إن تبادل المعرفة حول كوفيد - 19 مكّننا جميعا من معالجة الأزمة بشكل أكثر فعالية".وأشار بيان الصندوق إلى أن الآلية المستحدثة للتتبع تلخص الاستجابات الاقتصادية الرئيسية بدءا من 24 مارس 2020. ولا تهدف المقارنة بين الأعضاء ، حيث تختلف استجابات السياسة الاقتصادية اعتمادا على طبيعة الصدمة والظروف الخاصة بكل بلد وتركز فقط على الإجراءات التقديرية التي تكمل شبكات الأمان الاجتماعي الحالية وآليات التأمين.وأوضح البيان أن الآلية الخاصة بالتتبع تشمل مجموعة العشرين والمؤسسات الأوروبية و سيتم إضافة المزيد من البلدان قريبًا ، وسيتم تحديث المعلومات بشكل منتظم.// انتهى //02:22ت م0252