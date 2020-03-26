عمّان 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعًا للسيخ والهندوس في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز وقوف الأردن مع حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، منددا بشدة بالهجوم الإرهابي، ورفضه عملا يستهدف زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلد.وأوضح الفايز في بيان صحفي موقف الأردن الرافض لجميع أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع، معبرا في نفس الوقت عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، ولأفغانستان شعبا وحكومة دوام الأمن والاستقرار.// انتهى//03:07ت م0253