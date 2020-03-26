نيويورك 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش و الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس الهجوم الذي وقع اليوم في العاصمة الأفغانية كابل واستهدف مجمعا لأقلية السيخ مما أدى إلى مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجراح.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان صدر عن مكتب المتحدث باسمه عن تعاطفه الخالص مع أسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومشددا على أن أي هجمات ضد المدنيين غير مقبولة، داعيا لتقديم مرتكبيها إلى العدالة.وشدد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في رسالته على ألا تسامح مع الهجمات التي تستهدف المواقع الدينية ودعا إلى وقفها.ودعا موراتينوس جميع الحكومات والأطراف المعنية إلى دعم تنفيذ الخطة لضمان أمن مواقع العبادة وحماية المدنيين، وشدد على أن الأفعال الإرهابية الشنيعة لا يجب أن تقوض جهود العمل الجماعي للنهوض بالتضامن والاحترام وإحلال السلام العالمي.وأعرب كل من غوتيريش وموراتينوس في بيانهما عن وقوف الأمم المتحدة وقفة تضامن مع شعب أفغانستان وحكومته، وأكد الأمين العام مواصلة دعم الجهود لإحلال السلام في البلاد.// انتهى //03:22ت م0254