جدة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستواصل أمانة محافظة جدة جهودها المكثفة المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في نطاق 19 بلدية فرعية بمحافظة جدة و15 بلدية مرتبطة بها، وذلك من خلال فريق العمل الميداني المشكل من قبل الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لصحة البيئة اليومية لتنظيف وتعقيم المرافق والساحات العامة وأسواق النفع العام، شارك خلالها 8726 عامل للنظافة مستخدمين 1896 آلية نظافة و3953 عامل للرقابة البيئية تم خلالها تنظيف وتعقيم 2631 موقعاً.وكانت اللجان التفتيشية قد نفذت 13004 جولة رقابية على المحلات التجارية للتأكد من التزامهم بالإشتراطات الصحية اللازمة، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المحلات التجارية المخالفة.//انتهى//03:25ت م0255