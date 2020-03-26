لندن 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسارتفعت اليوم أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) في بريطانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية (43) حالة وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى (465) حالة، وهو ما يمثل أقل ارتفاع في عدد الوفيات منذ أكثر من أسبوع، وفق ما ذكرته هيئة الصحة العامة البريطانية.وتم تسجيل أكبر زيادة بعدد الإصابات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بارتفاع (1542) حالة لتصل إلى (9529) مصاب بفيروس كورونا المستجد.كما أعلنت وزارة العدل أنه تم تشخيص إصابة (19) سجينًا في (10) سجون بالعدوى، بالإضافة إلى أربعة من موظفي السجون ومرافقيهم.// انتهى //03:39ت م0256