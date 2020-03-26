واشنطن 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية في الوزارة بفيروس كورونا المستجد في 24 مارس الجاري.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن الجندي في حجر منزلي بعد عودة نتيجة إيجابية لاختبار أجري له وسيخضع لمزيد من التقييم من قبل الأطباء، وكان آخر يوم عمل له بالوزارة هو 13 مارس الماضي.وأشار البيان إلى أنه تم اتباع إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض وتوجيهات وزارة الدفاع عن طريق عزل المريض وتم تعقيم الوزارة من قبل فريق استجابة خاص بالبنتاغون، ويجري تحقيق شامل للتخفيف من المخاطر والحفاظ على صحة العاملين بالوزارة.// انتهى //03:45ت م0257