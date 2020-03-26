واس 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستنفذ الإدارة العامة لخدمات المياه بالحدود الشمالية أعمال التعقيم والتطهير لمحطات الضخ ومواصلة ضخ المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية المياه للعملاء على مدار الساعة , وذلك وفقا للجهود في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد19) .وأوضحت مياه الحدود الشمالية أنه بلغ عدد المحطات التي تم تنفيذ عليها الاجراءات الاحترازية 31 محطة لجميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة حيث ضخت ما يقارب (113000) متر مكعب يوميا بعدد (21) فرقة صيانة تعمل باستمرار لمتابعة أعمال الضخ والصرف الصحي , مبينه أنها شكلت فرق طوارئ تعمل خلال ساعات منع التجول بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبإشراف مباشر من إمارة المنطقة من خلال غرفة السيطرة والتحكم, وأتاحت للعملاء إمكانية التواصل على الهاتف المجاني للعناية بالعملاء ( 920001744) .كما قامت إدارة التشغيل والصيانة بتعقيم جميع المباني الإدارية ومحطات التنقية ومحطات الضخ ومحطات المعالجة ومحطات الرفع باستمرار للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19 ) حيث يتم فحص جميع العاملين بشكل دوري حسب توجيهات وزارة الصحة.// انتهى //04:00ت م0259