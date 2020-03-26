نيامي 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسمنح الاتحاد الأوروبي، النيجر 13 عربة مدرعة لتعزيز قدرات الوحدات النيجرية المشاركة في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.وقال وزير الدفاع النيجري البروفيسور إيسوفو كاتامبي خلال تسلم هذا العتاد: "إن هذه العربات المدرعة القتالية ستحمي وحداتنا المنتشرة في مناطق العمليات من إطلاق النار، ومن الكمائن والعبوات الناسفة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية المسلحة".وأشار كاتامبي إلى أن هذه المعدات ستسمح بمواصلة الضغط على المجموعات الإرهابية المختلفة التي تسعى لزعزعة استقرار المناطق الحدودية للنيجر من خلال مهاجمة السكان ورموز الدولة.// انتهى //04:04ت م0260