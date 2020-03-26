كانبيرا 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل أول حالتي وفاة جراء وباء فيروس كورونا في الولاية مما يرفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في أستراليا إلى 11 شخصا.وقالت السلطات الصحية في الولاية إن رجلين في السبعينات من عمرهما توفيا في مستشفيات الولاية جراء إصابتهما بالفيروس.يذكر أن عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا وصل إلى 2423 حالة.// انتهى //04:10ت م0261