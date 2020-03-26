عام / ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 11 شخصا
الخميس 1441/8/2 هـ الموافق 2020/03/26 م واس
كانبيرا 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس
أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل أول حالتي وفاة جراء وباء فيروس كورونا في الولاية مما يرفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في أستراليا إلى 11 شخصا.
وقالت السلطات الصحية في الولاية إن رجلين في السبعينات من عمرهما توفيا في مستشفيات الولاية جراء إصابتهما بالفيروس.
يذكر أن عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا وصل إلى 2423 حالة.
// انتهى //
04:10ت م
0261