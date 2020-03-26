الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:برئاسة خادم الحرمين.. قمة طارئة غير عادية لمجموعة «العشرين».. اليومالملك : القمة ستوحد الجهود للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبناخادم الحرمين يوافق على مزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوروناتقديم وقت منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورةالقيادة تهنئ رئيس بنغلاديش الشعبية بذكرى الاستقلالولي العهد وبومبيو يبحثان مكافحة كورونا واستقرار أسوق الطاقة ومواجهة السلوك الإيرانيتقليص ساعات التداول لجميـع الأوراق الماليةعيون العالم تتجه للمملكة.. قمة إنقاذ الأرضبرلمان العرب يشيد بالتحرك السعودي لتوحيد جهود مكافحة «كورونا» وتخفيف آثاره على العالمالقمة الاستثنائية العالمية أمل البشرية لإيقاف جائحة كورونا وتحفيز الاقتصادأمير الرياض يطلع على التقارير الأمنية ونتائج الجولات التفتيشية للسلع والاحتياجاتأمير جازان يتابع منع التجول ويشيد بتجاوب المواطنينأمير القصيم يطلق حملة «تبرع بلا تجمع» ويطلع على نتائج تنفيذ وتطبيق منع التجول«التحالف» يؤيد وقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة كوروناالمملكة تؤكد تضامنها مع نيجيرياتكثيف عمليات التعقيم لأنظمة التكييف والتهوية بالحرمين الشريفينمتحدث الداخلية: رصد 5 حالات لمخالفات الجرائم الإلكترونية وتطبيق العقوبات على المتجاوزينالصحة: 900 إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة وتسجيل ثاني حالة وفاةوفاة وزير الدفاع السودانيتقرير أميركي: استغلال الانقلابيين لـ«كوفيد - 19» سيخلق أزمة لا يمكنهم احتواؤهاكورونا.. سلاح الحوثيين القادمرئيس الكنيست يستقيلمجلس الأمن ينعقد خلف الشاشاتمصرع 92 جنديا في تشاد25 قتيلاً في هجوم داعشي في كابل// يتبع //06:04ت م0003