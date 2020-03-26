عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/8/2 هـ الموافق 2020/03/26 م واس
الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
برئاسة خادم الحرمين.. قمة طارئة غير عادية لمجموعة «العشرين».. اليوم
الملك : القمة ستوحد الجهود للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا
خادم الحرمين يوافق على مزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا
تقديم وقت منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة
القيادة تهنئ رئيس بنغلاديش الشعبية بذكرى الاستقلال
ولي العهد وبومبيو يبحثان مكافحة كورونا واستقرار أسوق الطاقة ومواجهة السلوك الإيراني
تقليص ساعات التداول لجميـع الأوراق المالية
عيون العالم تتجه للمملكة.. قمة إنقاذ الأرض
برلمان العرب يشيد بالتحرك السعودي لتوحيد جهود مكافحة «كورونا» وتخفيف آثاره على العالم
القمة الاستثنائية العالمية أمل البشرية لإيقاف جائحة كورونا وتحفيز الاقتصاد
أمير الرياض يطلع على التقارير الأمنية ونتائج الجولات التفتيشية للسلع والاحتياجات
أمير جازان يتابع منع التجول ويشيد بتجاوب المواطنين
أمير القصيم يطلق حملة «تبرع بلا تجمع» ويطلع على نتائج تنفيذ وتطبيق منع التجول
«التحالف» يؤيد وقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة كورونا
المملكة تؤكد تضامنها مع نيجيريا
تكثيف عمليات التعقيم لأنظمة التكييف والتهوية بالحرمين الشريفين
متحدث الداخلية: رصد 5 حالات لمخالفات الجرائم الإلكترونية وتطبيق العقوبات على المتجاوزين
الصحة: 900 إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة وتسجيل ثاني حالة وفاة
وفاة وزير الدفاع السوداني
تقرير أميركي: استغلال الانقلابيين لـ«كوفيد - 19» سيخلق أزمة لا يمكنهم احتواؤها
كورونا.. سلاح الحوثيين القادم
رئيس الكنيست يستقيل
مجلس الأمن ينعقد خلف الشاشات
مصرع 92 جنديا في تشاد
25 قتيلاً في هجوم داعشي في كابل
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